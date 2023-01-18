الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في شهر

قفز المؤشر نيكاي الياباني اليوم إلى أعلى مستوى عند الإغلاق خلال شهر بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الشديدة التيسير، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا القيادية موجة المكاسب.

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض، متحديا توقعات السوق بأنه سيخفف برنامجه الضخم للتحفيز في ظل زيادة ضغوط التضخم.

وزاد نيكاي 2.5 في المائة إلى 26791.12 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 19 ديسمبر. كما سجل المؤشر أعلى زيادة يومية منذ 11 نوفمبر.

وتعافى سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بعد أن تكبد خسائر في وقت سابق من الجلسة واختتم المعاملات مرتفعا 2.74 بالمائة. كما صعد سهم طوكيو إلكترون 1.71 في المائة. وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر القطاع المصرفي الذي نزل 0.19 في المائة.

وانخفض سهم داي إيتشي لايف هولدنجز للتأمين 1.67 في المائة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي. وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.79 في المائة.