عمان: بدء إنتاج الغاز في حقل مبروك يساهم في نمو قطاع الطاقة

أعلن المهندس سالم العوفي وزير الطاقة العماني أن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك سيعمل على تعزيز احتياطيات الغاز وسيساهم في نمو قطاع الطاقة.

وقال العوفي في تغريدة عبر حساب وزارة الطاقة العماني، "إن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك بمنطقة الامتياز 10 إنجازا مهما سيعمل على تعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، والذي يمثل واحدا من العوامل التي ستساهم في تحقيق النمو الاقتصادي من قطاع الطاقة".

ويتوقع أن يصل إنتاج حقل مبروك أكثر من 0.5 مليار قدم مكعب في اليوم من بحلول منتصف 2024.