أرباح "يونايتد إيرلاينز" تتجاوز التوقعات .. بلغت 843 مليون دولار

أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز مساء أمس الثلاثاء تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي تتجاوز التوقعات، بفضل الأداء القوي خلال موسم السفر في نهاية العام.

وقالت الشركة إن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بلغ 843 مليون دولار، مقابل خسائر صافية بقيمة 646 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي. وارتفع إجمالي إيرادات تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 12.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال العام السابق.

وعلى الرغم من الزيادة الحادة في أسعار الوقود، استفادت يونايتد إيرلاينز من العودة القوية للسفر الجوي وتعافي القطاع من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وارتفع سعر سهم الشركة بنحو 3 في المائة في تعاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بفضل النتائج التي فاقت التوقعات.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة ارتفاع أرباحها المعدلة للعام الحالي إلى ما بين 10 و12 دولار للسهم الواحد، وهو ما يماثل أربع مرات أرباح العام الماضي، وقالت يونايتد إيرلاينز إن إجمالي إيرادات التشغيل خلال العام الماضي بلغ نحو 45 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.9 في المائة عن إيرادات 2019 قبل تفشي كورونا.