"إس تي سي" تبيع الأرض المملوكة لها في الخبر بـ 1.3 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بيع الأرض المملوكة لها بمساحة 4.100.322 متر مربع والواقعة في مدينة الخبر في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد بقيمة 1.3 مليار ريال، بسعر 336 ريالا للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني.

وأوضحت الشركة أن سبب البيع يأتي تماشيا مع استراتيجيتها المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، وقامت "إس تي سي" باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ.

وستتأثر قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة للشركة إيجابا بمبلغ 1.2 مليار ريال تقريبا وذلك عند استكمال جميع إجراءات البيع.