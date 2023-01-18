الين يهوي بعد تمسك "المركزي الياباني" بسياسة التيسير الفائق

انخفض الين الياباني اليوم بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما خيب آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في تبني البنك مزيدا من التعديلات في سياسته.

فاجأ بنك اليابان المركزي السوق الشهر الماضي برفع سقفه على عوائد السندات لأجل عشرة أعوام إلى 0.5 من 0.25 في المائة، مضاعفا النطاق الذي يسمح به أعلى أو أقل من هدفه عند الصفر. ومنذ ذلك الحين، انتشرت تكهنات بأن بنك اليابان من المرجح أن يعدل سياسته التحكم في منحنى العائد بشكل أكبر.

وبحسب "رويترز"، تراجع الين الياباني 2.06 في المائة مقابل الدولار عند 130.80 للدولار اليوم، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء عملة الملاذ الآمن الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، 0.352 في المائة إلى 102.750.

وتكبد الين خسائر كبيرة، إذ صعد اليورو أمامه اثنين في المائة إلى 141.1 ين، وارتفع الجنيه الاسترليني بأكثر من اثنين إلى 160.71 ين. وزاد الدولار الأسترالي 2.2 في المائة وصعد الدولار السنغافوري 1.9 في المائة أمامه.

ومقابل الدولار، سجل الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2261 دولار، بانخفاض 0.22 في المائة خلال اليوم، في حين انخفض اليورو 0.12 في المائة إلى 1.0775 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.20 في المائة إلى 0.700 دولار، فيما زاد الدولار النيوزيلندي 0.45 في المائة إلى 0.646 دولار.