أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1902.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (02:56) بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1906 دولارات. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحسب "رويترز"، قال إدوارد مير محلل أسواق المعادن في ماريكس "سيكون نشاط الذهب حول مستوى 1900 دولار على المدى القريب. لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة وسيظل عالقا داخل نطاق ضيق". وأضاف "سينصب تركيز السوق على البيانات الاقتصادية. إذا استمرت الأمور في اتجاه أن التضخم ينخفض وأن أسعار الفائدة ستنخفض، فسيكون الذهب في صعود".

ويستفيد المعدن من تراجع أسعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 في المائة إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1740.30 دولار.