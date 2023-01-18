الكرملين يسمح للشركات الروسية الكبرى بتجاهل مساهميها الأجانب

سمح الكرملين للشركات الروسية الكبرى باستبعاد تصويت المساهمين الأجانب فيها من الدول "غير الصديقة" لهذا العام.

وذكر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراء ينطبق على الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والهندسة والتجارة التي يخضع مالكوها لعقوبات دولية أو حتى تلك التي لديها أقلية من المساهمين الأجانب. كما يجب أن يكون حجم مبيعات الشركة قد تجاوز 100 مليار روبل (نحو 1.5 مليار دولار) في السنة المالية السابقة.

وبحسب "الفرنسية"، سيظل هذا الإجراء "المؤقت" ساريا حتى نهاية العام، ويعود للشركة أن تقرر فيما إذا كانت ستحتسب أصوات مساهميها "غير الأصدقاء" أم لا. وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إن هذا الإجراء يؤثر في نحو 12 شركة. ويأتي المرسوم كجزء من خطوات عدة اتخذها الكرملين للتخفيف من المشاكل المرتبطة بالعقوبات الغربية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.

واشتكى العديد من رؤساء الشركات الروسية أخيرا من عدم تمكنهم من إقرار ميزانياتهم السنوية لشركاتهم أو تعديل تشكيل مجالس إدارتهم لعدم وجود توجه واضح يتعلق بمشاركة المساهمين الأجانب.