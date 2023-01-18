أسهم جولدمان وترافلرز تضغط على مؤشر داو جونز

تراجع مؤشر داو جونز أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء مدفوعا بتراجع أرباح جولدمان ساكس لكن قفزة في أسهم تسلا ساعدت على بقاء ناسداك في النطاق الإيجابي في أوج موسم أرباح الشركات، فيما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض طفيف بمقدار 0.20 بالمئة.

كما تأثر المؤشر داو بسهم شركة التأمين ترافلرز الذي تراجع 4.60 بالمئة بعد توقع انخفاض أرباح الربع الأخير عن التقديرات.

وانخفض سهم مجموعة جولدمان ساكس 6.44 بالمئة بعدما أعلن البنك عن تراجع أكبر من المتوقع في أرباحه الفصلية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 391.76 نقطة أي 1.14 بالمئة إلى 33910.85 وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا يصل إلى 8.12 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3990.97 نقطة، بينما زاد ناسداك المجمع 15.96 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 11095.11 نقطة.