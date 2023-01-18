«نمو» تفقد 51 نقطة بتداولات قيمتها 11 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 51 نقطة ما يعادل 0.27 في المائة إلى 19267 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 32 في المائة بواقع 5.2 مليون إلى 11 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 70 ألف سهم لتبلغ 214 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.4 ألف صفقة متراجعة 143 صفقة بمقدار 9 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمواج الدولية" بنحو 9 في المائة ليبلغ 116.80 ريال، يليه "نبع الصحة" بـ 6.4 في المائة ليصل إلى 44.95 ريال، وحل ثالثا سهم "لين الخير" 5 في المائة حيث أغلق عند 48.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إنماء الروابي" بواقع 7 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال، يليه "رواسي" بـ 4.7 في المائة إلى 81 ريالا، وحل ثالثا سهم "فاديكو" بمقدار 3.5 في المائة مقفلا عند 92.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "شور" بنحو 3.3 مليون ريال، ثم "ملان" بقيمة 1.3 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 879 ألف ريال.