كازاخستان تستعين بموانئ أبوظبي في تطوير أسطول ناقلات بحر قزوين

أعلنت شركة النفط الوطنية في كازاخستان "قاز-موناي-غاز" اليوم الثلاثاء أن مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية سوف تساعد كازاخستان في بناء أسطول ناقلات في بحر قزوين، مما يقلل من اعتماد الجمهورية السوفيتية السابقة على المرور عبر روسيا.

وقالت الشركة إنها اتفقت مع مجموعة موانئ أبوظبي على إقامة مشروع مشترك، مضيفة أنه سيساعد أيضا في دعم مشروعات أنشطة المنبع، بالإضافة إلى بحث شراء عبّارات الحاويات وناقلات البضائع الجافة غير المعبأة.

وتشحن كازاخستان معظم نفطها الخام إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تعبر روسيا، لكنها تتجه لتنويع سبل الشحن بسبب الأزمة الأوكرانية.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تحويل التجارة مع الصين بعيدا عن روسيا، وهناك أحد الخيارات يتمثل في طريق عبر كازاخستان وبحر قزوين ومنطقة القوقاز. وفي غضون ذلك، تعمل روسيا على زيادة التجارة مع إيران، والتي يمكن أيضا توجيهها عبر بحر قزوين.