الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.

وبحسب "رويترز"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1910.33 دولار للأوقية بحلول الساعة (06:32) بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022 أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1912.60 دولار. وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي "توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء".

ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 24.13 دولارا.

وقال كيديا "نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات".

وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1056.38 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1754.38 دولار.