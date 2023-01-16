فئات جديدة تنضم إلى الإضرابات عن العمل في بريطانيا .. المدارس تواجه أزمة قوة عاملة

انضم المعلمون إلى مئات الآلاف من الموظفين في المملكة المتحدة في الإضراب عن العمل، فيما تبذل حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك جهودا مستميتة لاحتواء موجة الاضطرابات التي يثيرها العمال بسبب الأجور التي لا تتماشى مع ارتفاع التضخم.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، بأن الاتحاد الوطني للتعليم أعلن نتائج الاقتراع بشأن القيام بالإضراب أمس.

ومن المقرر أيضا أن تعلن نقابة المعلمين الأوائل نتائج الاقتراع. وقالت ماري بوستد الأمين العام لشبكة سكاي نيوز، أمس، إن "القضية الأكبر هي وجود أزمة قوة عاملة في مدارسنا" ودعت الحكومة إلى التفاوض بشأن الرواتب.

وأضافت "نرغب في إجراء مفاوضات جادة لأن آخر شيء يود الأعضاء عمله هو القيام بإضراب عن العمل".

ويضع التصويت لمصلحة الإضراب مزيدا من الضغوط على سوناك، الذي تجابه حكومته إضرابات من جانب الممرضات وسائقي الإسعافات وعمال السكك الحديدية.

وتعتزم الممرضات القيام بإضراب مجددا يومي الأربعاء والخميس، في حين يخطط عمال الإسعاف للقيام بإضراب الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، استأنف جيمس كليفري وزير الخارجية البريطاني المباحثات مع ماروش شيفوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية في ظل تصاعد التكهنات بقرب التوصل لاتفاق بين لندن وبروكسل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن المسؤولين تحدثا، أمس، بشأن مقترح حول تسوية القضايا المتعلقة بترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تؤثر في أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.

وقد تزايدت التوقعات السياسية بشأن التوصل لاتفاق، في ظل تحسن العلاقات عبر بحر المانش منذ تولي ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء.

وعد الإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق بشأن مشاركة البيانات في وقتها الحقيقي بشأن السلع المتوجهة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية، أنه خطوة نحو التوصل لاتفاق شامل.

يشار إلى أنه تم التوصل للبروتوكول 2019 خلال عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، باعتباره وسيلة لكسر الجمود المتعلق باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل تجنب عائق صعب في أيرلندا، تم نقل الجمارك وفحوص سلامة الأغذية والعمليات إلى البحر الأيرلندي، ما أدى لإيجاد حواجز اقتصادية وإدارية على حركة السلع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية إن المفاوضات "معقدة وصعبة"، لكن "هناك رغبة للعمل سويا" للتوصل لاتفاق.