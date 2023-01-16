نيكاي عند أدنى مستوى في أسبوع مع ترقب اجتماع المركزي الياباني

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم، إذ يضغط ارتفاع الين على المصدرين فيما يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تعديل سياساته التحفيزية هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

واختتم نيكاي جلسة اليوم منخفضا 1.14 في المائة إلى 25822.32 نقطة، وهو أقل مستوياته عند الإغلاق منذ الخامس من يناير. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.88 في المائة إلى 1886.31 نقطة. وسجل الين أعلى مستوياته منذ مايو عند 127.215 أمام الدولار.

ويضع بنك اليابان المركزي سياسته يوم الأربعاء بعدما أصاب الأسواق بالصدمة الشهر الماضي عندما ضاعف النطاق الذي يسمح فيه لعوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام بالتحرك حول الصفر إلى ما بين سالب 0.5 وفي المائة.

وتجاوز العائد القياسي هذا الهدف لليوم الثاني اليوم وبلغ 0.51 في المائة، وكان أداء قطاع السيارات ضعيفا، حيث انخفضت أسهم نيسان 1.69 في المائة وسوزوكي 1.63 في المائة، كما تراجع سهم فاست ريتيلنج مالكة يونيكلو لإدارة المتاجر 1.96 في المائة.