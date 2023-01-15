لإنهاء الإضرابات .. بريطانيا تسمح لشركات السكك الحديدية بتقديم عرض جديد للنقابات

سمح وزير النقل البريطاني مارك هاربر لشركات السكك الحديدية بتقديم عرض جديد للنقابات هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء الإضرابات.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن هاربر القول، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، إنه تم منح شركات السكك الحديدية "تفويضا معدلا" للدخول في مفاوضات في الأيام المقبلة.

وأضاف هاربر أنه من المهم إعطاء الجانبين مساحة "لمحاولة التوصل إلى نتيجة".

وقال رؤساء ثلاث نقابات للسكك الحديدية، أمام لجنة بمجلس العموم البريطاني، الأربعاء الماضي، إنهم ليسوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع أرباب العمل، على الرغم من شهور من الإضرابات، التي أعاقت المسافرين والسفر خلال فترة عطلات الميلاد والعام الجديد.

وكان هاربر قد قال في وقت سابق إن انتهاء الإضرابات بالسكك الحديدية يمكن أن يكون في الأفق.

وذكر هاربر، لبرنامج "بيستون" على قناة "آي تي في" البريطانية، أنه "يأمل أن يحدث ذلك (انتهاء الإضرابات) الآن بعد أن تم تجديد العرض على الطاولة".

إلى ذلك، حذر تقرير صادر عن الحكومة البريطانية من أن قائدي السيارات قد يواجهون ضعف حجم الحركة المرورية عما هو الحال على الطريق في الوقت الحالي إذا انتشرت السيارات ذاتية القيادة.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أمس بأن توقعات حركة المرور الخاصة بوزارة النقل في إنجلترا وويلز، تظهر أن فترات التأخير قد ترتفع بنسبة تصل إلى 85 في المائة خلال الفترة من 2025 حتى 2060، وفقا لهذا السيناريو.

ويعتمد التحليل على المركبات الموصولة وذاتية القيادة، التي ستشكل نصف حجم السيارات بحلول 2047، وفي ظل "الاستيعاب السريع" للمركبات الكهربائية.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة التكدس المروري، بسبب "زيادة حركة كبار السن وأولئك الذين لا يحملون حاليا رخصة قيادة"، بحسب ما جاء في التقرير.

إلا أن الوثيقة، التي نشرت الشهر الماضي، أفادت بأن "القدرة على العمل أو الاسترخاء أثناء التنقل بسيارة ذاتية القيادة"، تعني أن الركاب سيكونون "أكثر قابلية للجلوس أثناء حركة المرور".