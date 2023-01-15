الصين مرشحة لتسجيل ثاني أدنى نمو منذ 50 عاما .. المحركات الاقتصادية عملت بصعوبة

من المتوقع أن تسجل الصين ثاني أدنى نمو اقتصادي، منذ نحو 50 عاما، في 2022، بعد عام آخر شهد أضرارا واسعة بسبب فيروس كورونا، طبقا لما ذكره محللون.

ومع تعافي الصين وإعادة فتحها المفاجئ وجهود مواجهة عديد من الآثار المعاكسة تتجه بكين لتشكل آفاق الاقتصاد العالمي هذا العام.

وبحسب مزود البيانات الصينية "ويند"، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد يكون سجل نموا 1.9 في المائة، في الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض من 3.9 في المائة، في الربع السابق، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أمس.

وأضافت شبكة البيانات الصينية أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني، قد سجل نموا بنسبة 2.8 في المائة العام الماضي، وهو أقل من الهدف الرسمي وهو "5.5 في المائة" وفي تناقض حاد مع معدل النمو بنسبة 8.4 في المائة في 2021.

في حين توقع محللون لـ"الفرنسية"، أن يكون النمو المرتقب في الصين الأضعف منذ 40 عاما بسبب الأزمات الصحية والعقارية، التي تنعكس سلبا على النشاط. ومن المنتظر أن تكشف الصين غدا الثلاثاء معدل نموها لعام 2022.

وتوقعت مجموعة من عشرة خبراء زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2.7 في المائة خلال عام واحد.

وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (-1.6 في المائة) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة كوفيد (+2.3 في المائة).

العام الماضي سجل إجمالي الناتج الداخلي للصين نموا تجاوزت نسبته 8 في المائة. وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نموا بنحو 5.5 في المائة. لكن هذا الهدف تأثر نتيجة السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد"، التي كبحت خلال القسم الأكبر من العام النشاط والاستهلاك.

واستندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة، التي كانت إلزامية للسكان، إضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.

وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام، ما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الإمداد، وأسهمت في تراجع الاستهلاك.

وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في كانون الأول (ديسمبر) جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في أعداد مرضى كوفيد.

كما ستكشف الصين الثلاثاء عن أرقامها للنمو للربع الأخير من 2022 مع مجموعة مؤشرات أخرى.

وحذر توي ميفيسن المحلل لدى "رابوبنك" من أنه سيكون "بلا شك" أقل من الربع الثالث (+ 3.9 في المائة) بسبب "الانتشار السريع للفيروس" في ديسمبر بعد رفع القيود الصحية.

وقال تشانج مينج الخبير الاقتصادي من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، "خاصة وأن المحركات الثلاثة للاقتصاد الصيني" كانت تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام.

شهدت صادرات الصين في ديسمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء (-9.9 في المائة على أساس سنوي)، بينما سجل الاستهلاك انخفاضا كبيرا في تشرين الثاني (نوفمبر)، وتباطأ الاستثمار.

وذكر ميفيسن أن "المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو".

وهذا القطاع الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون.

أسهمت هذه الإجراءات المتشددة في مواجهة مجموعة "إيفرجراند" العقارية، التي كانت تعد الأولى في هذا القطاع، مشكلات مالية، وباتت اليوم مثقلة بالديون.

وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير وأصبح عديد من المتعهدين في وضع لا يحسد عليه.

ولإحياء قطاع أساس في الاقتصاد، يبدو أن السلطات تبنت نهجا أكثر تساهلا في الأسابيع الأخيرة. وتم على وجه الخصوص الإعلان عن تدابير دعم ائتماني للمتعهدين. بعد فرض قيود صحية لثلاثة أعوام، "عملية عودة انفتاح الصين جارية" كما تشير المحللة جينج ليو من بنك إتش إس بي سي.

وتضيف ليو أن "هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة" مع خطر حدوث تفش جديد للوباء، ولا تستبعد "على المدى القصير" تباطؤ النمو مجددا.

من جهته يرى الاقتصادي المستقل لاري يانج أن "2023 سيكون عام العودة إلى الثوابت" بعد فرض قيود عزل خلال انتشار الوباء أسهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد.

هذا العام يتوقع أن تسجل الصين ارتفاعا في إجمالي الناتج الداخلي لديها بمعدل 4.3 في المائة، بحسب تقديرات البنك الدولي التي خفضت الشهر الماضي.

وتراهن مجموعة الخبراء على نمو بنسبة 5 في المائة.

ويقول يانج أن "الأسوأ بات الآن وراءنا". وكانت كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، قد حثت الصين على المضي قدما في إعادة فتح اقتصادها، واصفة انتقال البلاد من سياسة "صفر كوفيد" إلى العمل بشكل طبيعي أكثر، ربما يكون العامل الوحيد الأكثر أهمية للنمو العالمي في 2023.

وأضافت جورجييفا، التي زارت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشهر الماضي للمرة الأولى منذ بدء الجائحة أن "الشيء الأكثر أهمية للصين هو أن تحافظ على المسار، وليس التراجع عن إعادة فتح البلاد".

من جهته، قال يين يونج، القائم بأعمال عمدة بلدية بكين أمس، إن العاصمة حددت هدف نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 4.5 في المائة لعام 2023، أثناء تقديمه تقرير عمل الحكومة في الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب في بلدية بكين.

وحددت العاصمة الصينية أيضا أهدافا لمؤشرات اقتصادية رئيسة أخرى في 2023، بما في ذلك بلوغ معدل البطالة على أساس مسح في المناطق الحضرية 5 في المائة أو أقل، ونمو مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 3 في المائة، وفقا لتقرير عمل الحكومة.

وقال يين إنه من المتوقع أن تحقق بكين نموا اقتصاديا إيجابيا وتحافظ على نمو مطرد لنصيب الفرد من الدخل المتاح في 2022، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.8 في المائة ومعدل بطالة في الحضر بنسبة 5 في المائة أو أقل، وفقا لمسح.

ووفقا للتقرير، ستركز بكين في 2023 على استعادة وتوسيع الاستهلاك. وستعزز تخطيط وبناء القواعد اللوجستية، وستعزز بناء معالم استهلاك جديدة وستدعم الاستهلاك في تحسين الإسكان ومركبات الطاقة الجديدة وخدمات رعاية المسنين.

وقال يين إنه من أجل الاستفادة من الدور الرئيس للاستثمار في التحسين الهيكلي في جانب العرض، ستواصل بكين تعزيز مائة مشروع بنية تحتية، ومائة مشروع لتحسين معيشة الشعب، ومائة مشروع للابتكار العلمي والتكنولوجي وصناعات التكنولوجيا الفائقة.

وأوضح أن بكين ستعمل على تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل لتعزيز ثقة السوق، مضيفا أن العاصمة ستسرع الالتحام بقواعد التجارة الدولية مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والارتقاء في منطقة التجارة الحرة التجريبية الصينية (في بكين). كما ستدعم تنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بينما قال ماو وي مينج، حاكم مقاطعة هونان وسط الصين، إن المقاطعة حددت هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5 في المائة لعام 2023. وأضاف ماو خلال تقديم تقرير عمل حكومة المقاطعة في الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب المحلي أن المقاطعة حددت هدفا لنمو الناتج الصناعي لعام 2023 بنسبة 7.5 في المائة، بينما من المتوقع أن ينمو الاستثمار في الأصول الثابتة بأكثر من 7 في المائة. إلى ذلك، أصدرت الصين وثيقة لدعم تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، موضحة بالتفصيل تدابير محددة لتعزيز التنمية عالية الجودة لهذه المؤسسات، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت وثيقة صادرة عن مجلس الدولة، 15 إجراء يهدف إلى تعزيز استقرار نمو وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في البلاد.

تهدف سبعة من هذه التدابير إلى مساعدة هذه المؤسسات على التغلب على المصاعب من خلال السياسات الداعمة وتسهيل التمويل وتوسيع الطلب وغيرها. تحديدا، يتم تشجيع المؤسسات والمنصات الكبيرة على إصدار قوائم مشتريات تستهدف المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذ أنشطة مواءمة عبر الحدود، من أجل إيجاد مزيد من الفرص التجارية لهذه المؤسسات.

وحددت الوثيقة أيضا ثمانية تدابير للمساعدة على بناء القدرة التنافسية الجوهرية للشركات الصغيرة.

كما ذكرت الوثيقة أنه يتعين بذل جهود لتعزيز تنمية المواهب وتكثيف التمويل المباشر للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ذات الجودة الجيدة، وتعزيز تطبيق وحماية حقوق الملكية الفكرية لهذه المؤسسات.