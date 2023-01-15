الأسهم السعودية تفقد 17 نقطة وسط تباين أداء القطاعات .. والسيولة عند 3.4 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 17 نقطة لتغلق عند 10726 نقطة فاقدة 0.16 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.2 في المائة إلى 1491 نقطة. وجاء الأداء وسط تباين القطاعات وتراجع النشاط مع انخفاض السيولة بواقع 1.6 مليار ريال. ولم تشهد السوق تطورات جوهرية تعيد النشاط والحركة للسوق، وستواجه السوق مقاومة عند مستويات 10850 نقطة، بينما الدعم عند 10514 نقطة، وعدم ظهور حوافز إيجابية، يزيد من ضعف نشاط السوق، ما يعرضها للتراجع في ظل الضغوط البيعية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 10726 نقطة، وكانت الأعلى عند 10808 نقاط رابحا 0.6 في المائة، بينما الأدنى عند 10721 نقطة فاقدا 0.22 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10726 نقطة فاقدا 17 نقطة بنحو 0.16 في المائة. وتراجعت السيولة 32 في المائة بواقع 1.6 مليار ريال، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 24 في المائة بما يعادل 44 مليون سهم إلى 142 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 73 ألف صفقة لتصل إلى 266 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ 0.98 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 0.70 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" 0.7 في المائة، ثم "الإعلام والترفيه" بنحو 0.56 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بـ 0.23 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 28 في المائة بقيمة 993 مليون ريال، يليه "البنوك" 21 في المائة، ما يمثل 722 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 6 في المائة بنحو 223 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفرة" بنحو 5.7 في المائة ليبلغ 32.25 ريال، يليه "صناعة الورق" بـ 5.1 في المائة ليصل إلى 25.95 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب السعودية" 5 في المائة، حيث أغلق عند 20.06 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "دله الصحية" بواقع 2.6 في المائة ليغلق عند 138.80 ريال، يليه "العالمية" بـ 2.4 في المائة إلى 12 ريالا، وحل ثالثا سهم "أسمنت حائل" بمقدار 2.4 في المائة ليقفل عند 11.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 293 مليون ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 217 مليون ريال، وحل ثالثا "لوبريف" بـ 213 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية