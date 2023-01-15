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السعودية تعرب عن تضامنها مع الفلبين جراء وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص نتيجة للفيضانات

السعودية تعرب عن تضامنها مع الفلبين جراء وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص نتيجة للفيضانات

"الاقتصادية" من الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الفلبين جرّاء وفاة وإصابة وفقدان عددٍ من الأشخاص نتيجةً للفيضانات.
كما عبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الفلبين في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

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