المواد الأساسية تقود "تاسي" لتراجع وسط تداولات 3.5 مليار ريال

تراجعت الاسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف مع انخفاض أسهم المواد الأساسية التي سجلت أول تراجع بعد ست جلسات من الارتفاع.

تاثر المؤشر العام بهبوط أسهم بنك ساب ومعادن وأرامكو وكذلك سابك، حيث تراجع بنك ساب بنحو 1.5 في المائة.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 17 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10727 نقطة، وسط تعاملات بلغت 3.5 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 141.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 266.3 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم الراجحي ثم سابك للمغذيات الزراعية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 75 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم وفره بمكاسب 5.7 في المائة، تلاه صناعة الورق وأنابيب السعودية بمكاسب تجاوزت 5 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 133 شركة تصدرها سهم دله الصحية بعد تراجعه 2.7 في المائة مسجله أدنى إغلاق منذ سبتمبر الماضي.

إلى ذلك أغلق سهم مصرف الراجحي على تراجع بشكل هامشي رغم مكاسبه الصباحية التي تجاوزت 1.6 في المائة، وكان المصرف قد أعلن عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بواقع 1.25 ريال للسهم وبقيمة إجمالية تقدر بنحو خمسة مليارات ريال.