الملك يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من الشيخ مشعل الأحمد ولي عهد الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية خلال استقباله في الوزارة اليوم، الشيخ علي الخالد سفير الكويت لدى الرياض، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.