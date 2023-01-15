"واتساب" يطلق خاصية جديدة لضمان استمرار خدمته في الدول التي تحظره

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خاصية جديدة للمساعدة في تجاوز إجراءات الحظر، في الوقت الذي أصبح فرض قيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ممارسة شائعة في الدول الخاضعة لأنظمة حكم مستبدة، كما هو الحال في إيران، التي حظرت واتساب وإنستجرام، ولكي يساعد المستخدمين في الالتفاف على الرقابة، أطلق تطبيق واتساب أداة بروكسي جديدة تتيح استمرار استخدامه رغم الحظر.

وقال التطبيق المملوك لشركة ميتا التي تمتلك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقي ماسنجر وإنستجرام، عبر الإنترنت "ندرك تماما أننا ونحن نحتفل بالعام الجديد عبر الرسائل النصية والمحادثات الصوتية، كان هناك الكثير من الناس محرومين من القدرة على الوصول لأحبائهم بسبب وقف خدمة الإنترنت".

وأضاف التطبيق في الرسالة أنه يمكن اختيار بروكسي لكي يتمكن من الاتصال بواتساب من خلال خدمات يوفرها متطوعون أو منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية، ومازال استخدام واتساب عبر خادم بروكسي يضمن "مستوى مرتفعا" من الخصوصية والأمن، حيث ستظل الرسالة محمية من أي محاولات للاعتراض أو التجسس، وخدمة البروكسي متاحة حاليا في أحدث إصدار من واتساب، وأشار بشكل خاص إلى إيران حيث تضطرب خدمة الإنترنت فيها منذ أشهر بهدف حرمان الشعب من حقوق الإنسان ومنعه من الحصول على المساعدات العاجلة.