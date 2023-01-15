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"الراجحي" يوصي بتوزيع 5 مليارات ريال أرباحا عن عام 2022 .. 1.25 ريال للسهم

"الراجحي" يوصي بتوزيع 5 مليارات ريال أرباحا عن عام 2022 .. 1.25 ريال للسهم

الاقتصادية من الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022.

 

إجمالي المبلغ الموزع 5,000 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,000,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال سعودي بعد خصم الزكاة
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 12.5
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق
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