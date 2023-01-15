"الراجحي" يوصي بتوزيع 5 مليارات ريال أرباحا عن عام 2022 .. 1.25 ريال للسهم

تاريخ الأحقية

تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.