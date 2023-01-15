«واحة الأحساء» .. عروض يدوية حرفية تجذب الزوار

أسهمت العروض اليدوية الحية للحرفيين والحرفيات في جذب شريحة واسعة من زائري مهرجان "واحة الأحساء"، الذي تنظمه هيئة التراث، في عدد من المواقع التاريخية في محافظة الأحساء، في الفترة من 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 حتى 23 كانون الثاني (يناير) 2023.

ولفت أنظار زوار المهرجان أعمال الحرفية فاطمة الحمودي التي تميزت في النحت والنقوش التراثية والفن التشكيلي التطبيقي على الخشب والمعادن، والمجسمات الفنية، والخراطة، وتجسيد الحرف العربي، والرسم بالحرق على الخشب، وصياغة المعادن.

وركزت فاطمة في حرفتها التي بدأتها قبل ستة أعوام على نحت القطع الخشبية والنقوش التراثية، وعمل الأبواب والنوافذ، والأشكال المتنوعة، مشيرة إلى أنها استفادت كثيرا من كونها فنانة تشكيلية، في تطبيق الفن التشكيلي على الأخشاب والمعادن في عمل مجسمات فنية، ومزج بعضها بإضافة الطابع التراثي الأحسائي.

وأفادت الحرفية آمنة الزارعي المتخصصة في نسج السجاد، أنها بدأت الحرفة قبل عام ونصف العام عقب حصولها على دورة "حياكة السجاد"، حيث شاركت مع مجموعة من السيدات في إكمال صنع سجادة، وكانت هذه المشاركة نقطة الانطلاق إلى عالم صناعة السجاد، مبينة أنها تستخدم في حرفة صناعة السجاد الخيوط الطبيعية والخيوط المأخوذة من وبر الماشية والخيوط القطنية التي تستوردها من الخارج.

الجدير بالذكر أن مهرجان "واحة الأحساء" الذي يقام في عدد من المواقع التاريخية في محافظة الأحساء، يتضمن عديدا من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، وحزمة من المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية، والعروض الفنية، إلى جانب معارض الحرف اليدوية، وأركان الأكلات الشعبية ومشروبات الشاي والقهوة والعصائر.