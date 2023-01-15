كثيرا ما نسمعهم يقولون: في آخر الكتاب ثَبْت بأهم المصادر، يريدون فِهْرِسا، وهذا الرجل ثَبْت بسكون الباء – يريدون: حُجَّة، وهذا الضبط غير صحيح، والصواب أن يقال: في آخر الكتاب ثَبَت – بفتح الباء أي فهرس، وهذا الرجل ثَبَت – بفتح الباء أي حُجَّة – كما في المعاجم اللغوية لأن كلمة "ثَبْت" بسكون الباء معناها: الشجاع الثابت القلب، والعاقل، وقد فرقت بينهما المعاجم اللغوية، جاء في الوسيط: "الثَّبْتُ" "بسكون الباء": الشجاع الثابت القلب، والعاقل الثابت الرأي... و"الثَّبَت" – بفتح الباء – الحُجَّة، والصحيفة يُثبت فيها الأدلة... وفهرس الكتاب، ورجل ثَبَت: حُجَّة يُوْثقُ به – وجمعهما "أَثْبَات".
إذن، قل: في آخر الكتاب ثَبَتٌ بأهم الصادر – بفتح الباء أي فهرس، ولا تقل: ثَبْت – بسكونها.
يقال «ثَبَت» بفتح الباء لا «ثَبْت» بسكونها
كثيرا ما نسمعهم يقولون: في آخر الكتاب ثَبْت بأهم المصادر، يريدون فِهْرِسا، وهذا الرجل ثَبْت بسكون الباء – يريدون: حُجَّة، وهذا الضبط غير صحيح، والصواب أن يقال: في آخر الكتاب ثَبَت – بفتح الباء أي فهرس، وهذا الرجل ثَبَت – بفتح الباء أي حُجَّة – كما في المعاجم اللغوية لأن كلمة "ثَبْت" بسكون الباء معناها: الشجاع الثابت القلب، والعاقل، وقد فرقت بينهما المعاجم اللغوية، جاء في الوسيط: "الثَّبْتُ" "بسكون الباء": الشجاع الثابت القلب، والعاقل الثابت الرأي... و"الثَّبَت" – بفتح الباء – الحُجَّة، والصحيفة يُثبت فيها الأدلة... وفهرس الكتاب، ورجل ثَبَت: حُجَّة يُوْثقُ به – وجمعهما "أَثْبَات".
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