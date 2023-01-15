يقال «ثَبَت» بفتح الباء لا «ثَبْت» بسكونها

كثيرا ما نسمعهم يقولون: في آخر الكتاب ثَبْت بأهم المصادر، يريدون فِهْرِسا، وهذا ‏الرجل ثَبْت بسكون الباء – يريدون: حُجَّة، وهذا الضبط غير صحيح، والصواب ‏أن يقال: في آخر الكتاب ثَبَت – بفتح الباء أي فهرس، وهذا الرجل ثَبَت – بفتح ‏الباء أي حُجَّة – كما في المعاجم اللغوية لأن كلمة "ثَبْت" بسكون الباء معناها: ‏الشجاع الثابت القلب، والعاقل، وقد فرقت بينهما المعاجم اللغوية، جاء في الوسيط: ‏‏"الثَّبْتُ" "بسكون الباء": الشجاع الثابت القلب، والعاقل الثابت الرأي... و"الثَّبَت" ‏‏– بفتح الباء – الحُجَّة، والصحيفة يُثبت فيها الأدلة... وفهرس الكتاب، ورجل ثَبَت: ‏حُجَّة يُوْثقُ به – وجمعهما "أَثْبَات".‏

إذن، قل: في آخر الكتاب ثَبَتٌ بأهم الصادر – بفتح الباء أي فهرس، ولا تقل: ثَبْت ‏‏– بسكونها.