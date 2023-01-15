«موعاه البري» .. موطن أشجار السدر العملاقة في نجران

يحافظ متنزه موعاه البري بمركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب في منطقة نجران، على مكوناته البيئية والطبيعية، حيث تنتشر أشجار السدر المعمرة الكبيرة دائمة الخضرة، على جانبي واديه، الذي يصل عرضه إلى 120 مترا، ويمتاز بنعومة ونظافة رماله، ليصبح مقصدا للزوار والباحثين عن الطبيعة والهدوء والاسترخاء بين أحضان الطبيعة، بعيدا عن روتين الحياة اليومية.

وقامت أمانة منطقة نجران بتطوير وتأهيل ما يقدر بـ100 ألف متر مربع من مساحته الإجمالية التي تقدر بـ300 ألف متر مربع، مع مراعاة الحفاظ على خصائصه ومكوناته الطبيعية، باستخدام الصخور الطبيعية من الجبال المحيطة بالمتنزه لصد المياه، وعمل ممرات وأحواض زراعية لأشجار السدر، والأراك، والأشجار الأخرى المنتشرة وسط الوادي وعلى ضفافه، إضافة إلى زراعة مسطحات خضراء، وتوفير مجاميع ألعاب الأطفال ومظلات الجلوس والإنارة الجمالية، والمرافق البلدية.