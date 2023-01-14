إعادة فتح مطار كوسكو في جنوب البيرو بعد يومين على تعليق العمل فيه

أعيد فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسة للسياح الوافدين إلى جنوب البيرو، اليوم بعدما أغلق مرتين بسبب أعمال عنف تخللت التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

وتسعى وزارة النقل من خلال هذه الخطوة إلى إنعاش قطاع السياحة في هذه المنطقة التي تضم معلم ماتشو بيتشو الشهير والتي تعد واحدة من أبرز مصادر جذب العملات الأجنبية للبلاد، وفقا لما ورد في "الفرنسية".

وتشهد البيرو منذ ديسمبر تحركات احتجاجية ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة.

وأوقعت أعمال العنف التي تخلّلتها الاحتجاجات 42 قتيلا على الأقل.

ومطار كوسكو هو ثاني أكبر مطار في البيرو لناحية حركة الطيران مع نحو مئة رحلة أسبوعيا بين كوسكو والعاصمة ليما.

وكان قد عُلّق العمل فيه "احترازيا" في 12 يناير خشية أن يعمد محتجون كانوا يتظاهرون بالآلاف الخميس في المدينة، إلى اقتحامه.

وكان العمل قد عُلّق في المطار لمدة خمسة أيام في ديسمبر.

والسبت ازداد عدد حواجز المرور وتخطى المئة، وهو رقم غير مسبوق، خصوصا في الطرق المحيطة بليما، وفق السلطات المكلفة المواصلات البرية.