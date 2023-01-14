ماليزيا: لن نوقف صادرات البيض رغم النقص .. وسعر زيت الطهي سيظل تحت السيطرة

قال وزير التجارة المحلية وتكاليف المعيشة الماليزي صلاح الدين أيوب اليوم إن الحكومة لن تفرض حظرا على تصدير البيض رغم نقصه.

كما خصصت الحكومة 1.8 مليار رينجت ماليزي لدعم صناعة الدجاج والبيض من فبراير العام الماضي إلى أواخر العام الماضي.

وأوضح أن الوزارة علمت الآثار المعاكسة لتطبيق حظر، كما لوحظ في الحظر الذي أمتد 6 أشهر على صادرات الدجاج إلى سنغافورة، وتم رفعه في 11 أكتوبر.

وذكر صلاح الدين: "لقد تعلمنا من الدروس السابقة، وهذه المرة من واجبنا كوزارة أن نضمن وجود المعروض الكافي من البيض".

وكان الوزير أوضح مؤخرا أن انتهاء نقص البيض سيستغرق ثلاثة شهور.



وقال وزير التجارة الداخلية وتكاليف المعيشة الماليزي، صلاح الدين أيوب إنه من المتوقع أن يظل سعر زيت الطهي تحت السيطرة إذا تم حل نقص العمال المهاجرين على وجه السرعة.

وأضاف أن هذا استند إلى مناقشات مع أصحاب المصلحة في صناعة نخيل الزيت، الذين كانوا في المرحلة النهائية من المحادثات.

أوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا مهما يوم الثلاثاء بتسريع عملية توظيف العمال الأجانب حتى يمكن حل ارتفاع أسعار السلع الخام والمواد الغذائية الأساسية بسرعة".

وقال إنه على غرار قضية البيض، يهدف مجلس الوزراء أيضا إلى حل النقص في هذا البند في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف: "نستهدف بحلول شهر مارس، أنه سيكون لدى جميع الصناعات عدد كاف من العمال، وخاصة قطاعي المزارع والبناء".