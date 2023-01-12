صناعة السيارات .. المبيعات الروسية تهوي 58.8 % و«تسلا» تنشئ ثالث مصنع خارج أمريكا

قالت رابطة الأعمال الأوروبية أمس، "إن مبيعات السيارات الروسية هوت 58.8 في المائة في 2022".

كانت صناعة السيارات في روسيا واحدة من أكثر القطاعات تضررا في الاقتصاد بعد فرض العقوبات الغربية العام الماضي على خلفية العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

وبحسب "رويترز"، قالت الرابطة "إن المبيعات تراجعت 50.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)".

وفي سياق متصل بقطاع السيارات العالمي، اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من توقيع اتفاق أولي لإقامة مصنع سيارات في إندونيسيا، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة الأمريكية إلى الاستفادة من احتياطيات إندونيسيا من المعادن المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول "إن المصنع سينتج ما يصل إلى مليون سيارة سنويا"، في ضوء طموحات "تسلا" لكل مصانعها على مستوى العالم، للوصول بطاقة كل مصنع إلى هذه المعدلات. وتتناول محادثات "تسلا" مع المسؤولين الإندونيسيين إقامة عدة منشآت في إندونيسيا للقيام بوظائف مختلفة، بما في ذلك الإنتاج وسلاسل الإمداد.

من ناحيته، قال بهليل لاهاداليا وزير الاستثمار الإندونيسي "إن المحادثات مع تسلا تقودها وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار"، ردا على سؤال عن الاتفاق المحتمل مع الشركة.

وتحاول إندونيسيا جذب "تسلا" للاستثمار فيها، وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مكتب إيلون ماسك مالك ورئيس الشركة الأمريكية في أيار (مايو) الماضي. وفي آب (أغسطس) الماضي وقعت إندونيسيا اتفاقا بقيمة خمسة مليارات دولار لتوريد النيكل المستخدم في صناعة البطاريات للشركة.

وفي مقابلة قال ويدودو في وقت سابق من الشهر الحالي "إنه يريد تصنيع سيارات تسلا الكهربائية في بلاده وليس مجرد إنتاج البطاريات، وإنه مستعد للسماح بالوقت اللازم لإقناع ماسك بأن إندونيسيا أهم من أن تكون مجرد مصدر للمعادن الأساسية".

وسيكون مصنع إندونيسيا الثالث للشركة الأمريكية خارج بلادها بعد مصنعي شنغهاي في الصين وضواحي برلين في ألمانيا.

ورغم أن إندونيسيا ستكون بوابة لعبور سيارات تسلا إلى سوق جنوب شرق آسيا المكونة من 675 مليون نسمة، إلا أن الشركة الأمريكية قد تواجه صعوبة في تسويق سياراتها غالية الثمن في سوق تسيطر عليها السيارات التي يبلغ ثمنها أقل من 20 ألف دولار.

إلى ذلك، قال شاليش شاندرا المدير الإداري لشركة تاتا موتورز باسنجر فيكلز ليمتد الهندية لصناعة السيارات "إن الشركة تتوقع وصول حصة السيارات الكهربائية إلى نحو ربع إجمالي مبيعاتها من سيارات الركوب في الهند خلال خمسة أعوام، وقد تصل إلى نصف المبيعات بحلول 2030".

وتعتزم الشركة إطلاقا جديدا للسيارات الكهربائية بحلول 2025، حيث تتوقع طرح سيارتها الجديدة سي.يو.آر.في.في من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" خلال العام المقبل، إلى جانب إطلاق نسخة كهربائية من سياراتها هارير إس.يو.في.

وتستهدف "تويوتا موتورز" التوقف تماما عن إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2040.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أمس عن مصادر في شركة مرسيدس-بنز القول "إنها تعتزم وقف العلامة التجارية إي.كيو لمنتجات السيارات التي تعمل بالبطاريات والكهرباء بمجرد توفير الجيل التالي من السيارات المدمجة المقرر طرحه في السوق بدءا من نهاية عام 2024".

وقالت المصادر "إن القرار يأتي استنادا إلى تركيز أولا كلينيوس الرئيس التنفيذي على السيارات الكهربائية فقط، ما يجعل العلامة التجارية إي.كيو زائدة على الحاجة مع ابتعاد مرسيدس عن المحركات التي تعمل بالاحتراق.

وتقوم شركة تصنيع السيارات الألمانية حاليا بتسويق طرازاتها الكهربائية بالكامل تحت العلامة التجارية إي.كيو التي تم إعلانها أول مرة عام 2016.

وقال متحدث باسم منتجات "إي.كيو"، "إن العلامة التجارية ركيزة مهمة في استراتيجية النقل الكهربائي الخاصة بالشركة".

وتابع "لكن في ظل وجود هدف أن تصبح علامتنا التجارية الأم مرسيدس-بنز كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد، فإننا سنعمل على تكييف وضع المركبات وبالتالي استخدام العلامة التجارية بما يتماشى مع المراحل الزمنية، لكن من السابق لأوانه تقديم تفاصيل بهذا الشأن حاليا".