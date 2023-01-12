الصين: الشركات أمام صعوبات كبيرة وضغوط لتعزيز الطلبات .. مستمرون في الحوافز

حث لي كيه تشيانج رئيس الوزراء الصيني على العمل لاستقرار النمو الاقتصادي والتوظيف وأسعار المستهلكين، وذلك وفقا لما ذكره تلفزيون الدولة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن تشيانج قال في ندوة إن الاقتصاد يتعافى، لكن الشركات تواجه صعوبات كبيرة.

وأضاف أن الصين ستستمر في تقديم حوافز لتعزيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة ستعزز الثقة في الشركات الخاصة، ودعم التطوير "الصحي والمستدام" للشركات التكنولوجية.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه شو جويتنج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في موجز اعتيادي، أمس، إن من المتوقع أن يبلغ الحجم المجمع لصادرات الصين ووارداتها لـ2022 بالدولار رقما قياسيا كبيرا، غير أنه لم تعط رقما محددا.

وأكدت جويتنج أن شركات التصدير الصينية تواجه ضغوطا لتعزيز الطلبات، بسبب ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وقالت إن الوزارة ستعزز جهودها لدعم المصدرين والمنتجين.

ومن المنتظر أن تصدر مصلحة الجمارك بيانات التجارة لكانون الأول (ديسمبر) وعام 2022 اليوم.

إلى ذلك، اكتسب الرنمينبي أو اليوان رواجا في المعاملات والتسويات عبر الحدود مع تكثيف البلاد جهودها لتوسيع استخدام العملة في التجارة والاستثمار، حسبما قالت وزارة التجارة أمس.

وقالت شو جويتنج، إن التسويات العابرة للحدود بالرنمينبي لتجارة البضائع بلغت 7.92 تريليون يوان "نحو 1.17 تريليون دولار" في 2022، بزيادة 37.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

فضلا عن ذلك، توسعت تسويات الرنمينبي عبر الحدود للاستثمار المباشر بنسبة 16.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.76 تريليون يوان العام الماضي.

وأوضحت أن العملات الرئيسة شهدت تقلبات أوسع في أسعار الصرف متأثرة بالتغيرات في السوق المالية العالمية، لذلك تميل الشركات أكثر إلى استخدام الرنمينبي في المعاملات والتسويات عبر الحدود.

وأشارت أيضا إلى أن طلب السوق على الرنمينبي في الاستثمار عبر الحدود وكذا التمويل وإدارة المخاطر، يتعاظم.

وردا على سؤال بشأن التجارة الخارجية، قالت شو إن القطاع صمد أمام المخاطر والاختبارات وأظهر مرونة وحيوية على نحو قوي رغم البيئة الخارجية المتقلبة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضحت أن بيانات التجارة الخارجية للصين قد تظهر تحقيق مستوى مرتفع جديد خلال 2022.

أظهرت بيانات رسمية أنه رغم الطلب العالمي المنخفض بسبب الجائحة، تحركت التجارة الخارجية للصين خطوة أخرى للأمام في 2021، متجاوزة ستة تريليونات دولار لأول مرة.

وأطلقت السلطات الصينية إجراءات متعددة لدعم توسيع استخدام الرنمينبي عبر الحدود من قبل الشركات العاملة في التجارة الخارجية والتبادلات الاقتصادية.

وأضاف منشور أصدرته وزارة التجارة وبنك الشعب الصيني "البنك المركزي" بشكل مشترك، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز تسهيل استخدام الرنمينبي في التجارة والاستثمار عبر الحدود من أجل تلبية احتياجات الشركات ذات الصلة بالتجارة الخارجية بشكل أفضل فيما يتعلق بالمعاملات والتسوية والاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر.

ودعا المنشور إلى بذل جهود لتسهيل التسعير وتسوية المعاملات بالرنمينبي في جميع أنواع التجارة والاستثمار عبر الحدود، وحث البنوك على تقديم خدمات تسوية أكثر ملاءمة وكفاءة.

كما شجع البنوك على تقديم قروض بالرنمينبي في الخارج وابتكار المنتجات والخدمات بنشاط.

وأكد المنشور أهمية منصات الانفتاح في تعزيز استخدام الرنمينبي عبر الحدود، بما في ذلك المناطق التجريبية للتجارة الحرة، وميناء هاينان للتجارة الحرة، ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في الخارج.

وأضاف المنشور أنه ينبغي أيضا بذل الجهود لتعزيز الدعم في المواءمة بين الأعمال والتخطيط المالي وإدارة المخاطر بناء على احتياجات الشركات.

إلى ذلك، ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في 2022.

وفي ديسمبر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 1.8 في المائة على أساس سنوي، بزيادة على النسبة المسجلة عند 1.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال دونج لي جيوان، كبير الإحصائيين في الهيئة، إن الأسعار كانت مستقرة عموما في ديسمبر بفضل جهود الصين للتنسيق بشكل أفضل بين الاستجابة للوباء والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتطبيق الدولة إجراءات لضمان إمداد السوق واستقرار الأسعار.

وبحسب بيانات الهيئة، حافظ مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى دون تغيير في ديسمبر على أساس شهري، وانعكست أسعار الأغذية من التراجع بـ0.8 في المائة في نوفمبر إلى الارتفاع بـ0.5 في المائة على أساس شهري، ما رفع التضخم الاستهلاكي الشهري بنحو 0.09 نقطة مئوية.

وارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 7 في المائة و4.7 في المائة عن نوفمبر بشكل متتال، بسبب عناصر موسمية.

وتراجعت أسعار المواد غير الغذائية 0.2 في المائة على أساس شهري في ديسمبر. وانخفضت أسعار البنزين والديزل المحلية بنسبتي 6.1 في المائة و6.5 في المائة بالترتيب مقارنة بالأرقام المسجلة في نوفمبر.

كما أصدرت الهيئة أيضا مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، حيث انخفض بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.

في حين قالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين الصيني، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض 0.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي.

وتضيق الانخفاض بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن الرقم المسجل خلال نوفمبر الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين 0.5 في المائة في ديسمبر، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وقالت دونج لي جيوان، إن تضيق مستوى التراجع على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي يرجع إلى انخفاض قاعدة المقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري خلال ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين 4.1 في المائة على أساس سنوي خلال 2022.

كما أظهرت البيانات الصادرة، أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي. وبالنسبة لـ2022 بأكمله، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، حافظ الاقتصاد الصناعي الصيني على نمو مستقر على نحو شامل في 2022، بحسب مؤتمر بشأن الصناعة والمعلومات.

وقدر المؤتمر أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة للشركات الصناعية التي تتجاوز إيرادات الأعمال لكل منها 20 مليون يوان سنويا "نحو 2.95 مليون دولار"، ارتفع بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي في 2022.

وازداد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة لقطاع التصنيع بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، حيث من المتوقع أن يشكل 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية قياسا إلى 2021.

وبنهاية عام 2022، بلغ عدد الشركات المختصة والمبتكرة 70 ألفا تركز على إنتاج منتجات جديدة وفريدة، فيما شهدت البلاد إنشاء ما يزيد على 2.3 مليون محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.

وتوقع المؤتمر أن يتوسع حجم أعمال الاتصالات الإلكترونية بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في 2022.

إلى ذلك، قال الأمين العام لمنتدى بوآو الآسيوي لي باو دونج، إن المنتدى سيعقد اجتماعه السنوي خارج الإنترنت في أواخر آذار (مارس) في بوآو، وهي بلدة ساحلية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

وذكر لي أن هذا الاجتماع السنوي سيركز على أهم القضايا المتعلقة بتنمية آسيا والعالم، وسيكرس للتوصل إلى توافق عالمي بشأن تسريع التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وأضاف أن الاجتماع يهدف أيضا إلى تعزيز تنسيق السياسات والتضامن والتعاون بين المجتمع الدولي للتعامل مع التحديات المشتركة وتعزيز التنمية المشتركة.

كما ستقام جلسات مختلفة على هامش الاجتماع، بشأن موضوعات التنمية الاقتصادية والأمن، السياحة، التنمية الخضراء الحضرية، النهضة الريفية، الرعاية الصحية، والابتكار التكنولوجي. كما سيتطرق الاجتماع إلى موضوعات مثل تغير المناخ العالمي وبناء الحزام والطريق.

وقال لي إنه بمجرد تأكيد الاجتماع، سيتم إعلان المواعيد الدقيقة للفعاليات في أقرب وقت ممكن.

تأسس منتدى بوآو الآسيوي عام 2001، وهي منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية ملتزمة بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقريب الدول الآسيوية من أهدافها الإنمائية.

من جهة أخرى، قالت سلطات الجمارك المحلية إن شنغهاي أطلقت الأربعاء أول قطار شحن بين الصين وأوروبا لـ2023، متجها لمحطات عدة في آسيا الوسطى.

وحمل قطار الشحن 100 حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما من البضائع، مثل المصاعد والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات، بوزن إجمالي يزيد على 880 طنا بقيمة إجمالية 18.7 مليون يوان "نحو 2.76 مليون دولار".

وفي 2022، تعاملت شنغهاي مع 53 قطار شحن بين الصين وأوروبا، محملة بأكثر من 5000 حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما من البضائع بوزن إجمالي يبلغ 40 ألف طن بقيمة 1.3 مليار يوان.