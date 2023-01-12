أسعار النفط تسجل أطول سلسلة ارتفاع متصلة منذ فبراير الماضي

وصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم السادس على التوالي في ظل التفاؤل بتحسن الطلب على الخام في الصين وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وبذلك سجل أطول فترة ارتفاع متصلة منذ فبراير الماضي.

وزادت مشتريات الصين من النفط بعد زيادة حصص الاستيراد للشركات المحلية، وكثفت الشركات مشترياتها من الخام الأمريكي وخام غرب أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفقا لما أرودته بلومبيرج.

وقال تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس للوساطة إن المزاج العام في السوق متفائل بدون تحفظات، لكن علينا تذكر أنه قد يتغير بسرعة كما تحسن بسرعة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

يأتي ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، عقب تراجعه السريع في بداية العام الحالي بسبب المخاوف من الركود العالمي وتراجع الطلب على الطاقة بشكل عام، حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم السادس على التوالي مع تحسن الطلب في الصين وتراجع معدل التضخم الأمريكي.

ويتداول خام برنت قبيل نهاية التعاملات اليوم مرتفعا بنحو 2.2 % عند مستويات 84.5 دولار للبرميل، فيما الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 1.9 % عند 78.95 دولار للبرميل.