وزير العدل الأمريكي يعين مدعيا عاما للتحقيق في قضية وثائق بايدن السرية

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند اليوم أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديما، بحسب "الفرنسية".

وقال الوزير في تصريح مقتضب "لقد وقعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدعيا عاما خاصا" لديه "صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.

