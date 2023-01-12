مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا لعدم توفر العمالة المتخصصة

أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية اليوم الخميس أن نقص العمالة المتخصصة يظل مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني. وتم التوصل لهذه النتيجة في أحدث تقرير عن العمالة المتخصصة عرضته الغرفة اليوم الخميس بالعاصمة برلين.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف الشركات التي شملها استطلاع أجرته الغرفة، والتي يبلغ عددها تقريبا 22 ألف شركة، لا يمكنها شغل جميع الوظائف الشاغرة لديها، لأنه لا يمكنها العثور على العمالة المتخصصة المناسبة.

ووصفت 53% من الشركات التي شملها الاستطلاع ذلك بأنه مشكلة، فيما كانت تبلغ هذه النسبة 51% في العام الماضي. وبحسب الغرفة، تفاقمت المشكلات التي يتم مواجهتها في شغل الوظائف الشاغرة مقارنة بالعام الماضي. وقال نائب رئيس الغرفة أخيم دركس: "إننا نفترض أن تظل نحو مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا".