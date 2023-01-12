الأسهم اليابانية تستقر عند الإغلاق قبيل بيانات التضخم الأمريكية

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على تغير طفيف اليوم وسط حذر قبيل صدور بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت أسهم البنوك وسط تكهنات بشأن تعديل حزمة التحفيز من بنك اليابان المركزي مع اقتراب اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكاي جلسة اليوم مرتفعا 0.01 في المائة عند 26449.82 نقطة، وذلك بعدما لامس 26547.61 للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر.

واقتفت الأسواق في البداية مكاسب وول ستريت الليلة الماضية وسط رهانات على أن هدوء وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بتهدئة وتيرة رفعه لأسعار الفائدة بحسب "رويترز". وارتفع المؤشر الفرعي للبنوك في بورصة طوكيو 4.26 في المائة.