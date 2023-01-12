الحرب الأوكرانية .. المعارك الأكثر عنفا تتوصل في سوليدار

تتواصل المعارك العنيفة، التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار، وفقا لكييف وموسكو، فيما أعلنت مجموعة فاجنر الروسية في وقت سابق الاستيلاء على هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وتقع مدينة سوليدار المعروفة سابقا بمناجم الملح على بعد عشرة كيلومترات شمال شرق باخموت التي يدافع الأوكرانيون عنها بضراوة منذ عدة أشهر في مواجهة سلسلة هجمات تشنها القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار على تيليجرام إن هناك "معارك عنيفة مستمرة في سوليدار" مضيفة أن الروس "حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني" و"السيطرة على المدينة تماما، لكن لم ينجحوا" في ذلك.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان بأن "وحدات هجومية تقاتل في المدينة"، مشيرة إلى أن "وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية" من سوليدار. وأضافت أن "القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو".

وفي وقت سابق، بدا الكرملين حذرا بشأن الوضع على الأرض. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية" مضيفا أن هناك "ديناميكية إيجابية في تقدم" القوات الروسية.

ويتعارض بيان الجيش الروسي مع تصريحات قائد مجموعة فاجنر، الذي أكد في وقت سابق أمس أن وحداته "حصرا" شنت الهجوم على سوليدار وسيطرت عليها "بالكامل".

وأشار بريجوجين عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قتالا يدور في وسط المدينة، ما يلقي بظلال الشك على مدى سيطرة المجموعة الروسية على المدينة، التي كان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب أكثر من عشرة آلاف نسمة.

وكانت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية العامة للأنباء قد نشرت صورة له برفقة مقاتلين مسلحين، مشيرة إلى أنها التقطت في مناجم الملح في سوليدار.

ونفى الجيش الأوكراني على الفور هذه الأنباء، مؤكدا أن مدينة سوليدار "أوكرانية وستبقى كذلك"، مشيرا إلى أنه "غير صحيح" أن رئيس مجموعة فاجنر افجيني بريجوجين موجود في سوليدار.

وأكد "بوبر"، وهو جندي جريح قابلته وكالة "فرانس برس" بينما كان ينتظر إجلاءه على الطريق الذي يربط باخموت بسلوفيانسك "لم ينو أحد التخلي عن المدينة" مؤكداً أن الروس "لم يسيطروا بالكامل" على سوليدار.

وأشار بودولياك إلى أن الخسائر العسكرية الروسية "هائلة" و"الجيش الأوكراني يخسر رجالا أيضا". وقال "إنها بالتأكيد أكثر من تلك (المسجلة) في مكان آخر من قبل".

وفي خضم المعارك الدائرة، استبدلت روسيا من جديد قائد قواتها في أوكرانيا، وعينت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة، بديلاً عن سيرجي سوروفيكين الذي تولى المنصب في تشرين الثاني (نوفمبر). وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن التبديل جرى بسبب "زيادة المهام" التي يتعين إنجازها و"الحاجة" إلى "تفاعل أوثق" بين مكونات الجيش.

وكرر مستشار الرئاسة الأوكرانية دعوات كييف لتلقي "مزيد" من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، من أجل إنهاء الحرب في الأشهر المقبلة.

وقال "فقط الصواريخ التي يزيد مداها على 100 كيلومتر هي التي ستتيح لنا تسريع عملية تحرير الأراضي"، مضيفا أن هذا السيناريو سينهي الحرب بحلول الخريف على أبعد تقدير.

وتابع "لن نهاجم روسيا. نحن نخوض حربا دفاعية حصرا"، مضيفا "سنكون قادرين على إغلاق أجوائنا في غضون شهر"، معتبرا أن أوكرانيا ستتمكن قريبا من إسقاط 95 في المائة من الصواريخ التي تطلقها روسيا بدلا من 75 في المائة حاليا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، عقد اجتماع نادر في تركيا بين مفوضي حقوق الإنسان الأوكراني والروسي دميترو لوبينتس وتاتيانا موسكالكوفا.

وقال لوبينتس على مواقع التواصل الاجتماعي إن المندوبين "بحثا في مجموعة واسعة من الملفات الإنسانية والحالات المتعلقة بتقديم مساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين".

وأشارت موسكالكوفا إلى أنه تم بالفعل التطرق إلى "المساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين والروس".

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة لفيف أمس لتكريم الجنود الذين قتلوا في المعارك منذ شباط (فبراير) 2022 ودفنوا في مقبرة في هذه المدينة الكبيرة الواقعة غربا.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي، على تقديم أكثر من مجرد وعد لبلاده بأن بابه مفتوح في قمة يوليو، قائلا إن كييف بحاجة إلى "خطوات قوية" بينما تحاول فيه الانضمام إلى التحالف العسكري.

وطلبت كييف اتباع مسار سريع للحصول على عضوية الحلف في سبتمبر الماضي، بعد سبعة أشهر من الحرب. وقال الحلف إنه يتبع سياسة الباب المفتوح تجاه أوكرانيا لكنه لم يذكر إذا كان سيسرع الخطى نحو ضم محتمل لكييف.

وستلمس مثل هذه الخطوة على الأرجح وترا حساسا في موسكو، التي تصور الحلف كتكتل عسكري معاد عازم على انتهاك مجال نفوذ روسيا.

وقال زيلينسكي في مدينة لفيف غرب البلاد بعد محادثات مع رئيسي ليتوانيا وبولندا "حاليا، مجرد الدعم لأوكرانيا من الزملاء في حلف الأطلسي والدعم في شكل خطاب حول الأبواب المفتوحة لا يكفي أوكرانيا. وتحديدا، لا يكفي لتحفيز دولتنا... وجنودنا".

وأضاف في مؤتمر صحافي إلى جانب زعيمي البلدين العضوين في الحلف "نحتاج إلى خطوات للأمام. القرار سيكون في فيلنيوس ونتطلع إلى خطوات قوية ونعتمد على شيء أكثر من مجرد الأبواب المفتوحة".

ولم يسهب زيلينسكي في تفاصيل أخرى لكن الحلف سيعقد قمة في العاصمة الليتوانية في يوليو المقبل.

ووعد قادة الحلف أوكرانيا في 2008 بأنها قد تنضم ذات يوم للحلف، لكن العضوية الكاملة في الحلف تبدو بعيدة المنال. وللحصول على العضوية يتعين على جميع أعضائه الـ30 الموافقة، لكن بعضهم يخشى من رد فعل روسيا.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو تعتزم إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن فيلنيوس "ستواصل تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر قائلا إنه ناقش الاستعدادات لقمة يوليو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، وأكد أهمية تزويد أوكرانيا بدبابات غربية الطراز.