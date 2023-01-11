الاستثمار الجريء في السعودية ينمو 72 % خلال 2022 .. 3.7 مليار ريال

كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3.7 مليار ريال "987 مليون دولار" في شركات ناشئة سعودية خلال عام 2022، محققا نموا بنسبة 72 في المائة مقارنة بعام 2021.

وأكد التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT أمس المختصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة أنه على الرغم من أن عام 2021 كان عاما قياسيا للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2022 شهد نموا غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة فيه رقما قياسيا جديدا.

وتمكنت السعودية من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال 2022، مستحوذة على 31 في المائة من إجمالي المبالغ المستثمرة في المنطقة، مقارنة بنسبة 21 في المائة في عام 2021 محققة بذلك أعلى نسبة نمو للاستثمار الجريء مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي.

كما سجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين خلال عام 2022، وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما سجلت المملكة ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بإجمالي عشر صفقات تخارج.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن تحقيق المملكة النمو غير المسبوق في الاستثمار الجريء جاء نتيجة إطلاق عديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة، في إطار رؤية السعودية 2030، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.

وأضاف "ملتزمون بالاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

الجدير بالذكر أن شركة "السعودية للاستثمار الجريء" هي شركة استثمارية حكومية، بإجمالي حجم صندوق 1.5 مليار دولار، تأسست في عام 2018 بهدف تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، ودعمت الشركة منذ تأسيسها 31 صندوقا استثماريا استثمرت في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.