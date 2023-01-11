السعودية والمملكة المتحدة تدعمان تعزيز الانتقال إلى الطاقة الخضراء

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريِّف، مع وزير الدولة للأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني جرانت شابس، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ من أجل الوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية، وذلك خلال جلسة حوارية جمعت الطرفين، بعنوان " أراضي الفرص: تمكين التنمية المعدنية في أفريقيا وغرب ووسط آسيا" التي أقيمت خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر التعدين الدولي، الذي ينعقد تحت رعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز ال سعود- حفظه الله- خلال المدة من 10 إلى 12 يناير 2023.

وأكد الخريف أن على منطقة التعدين الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا التحرك بسرعة ودون تأخير؛ لمواكبة الطلب العالمي على المعادن، منوهًا بالدور الذي تلعبه المملكة لتطوير سلاسل تعدين موثوقة للمنطقة بأكملها وليس المملكة فحسب،عادَّا تحقيق المستهدفات الدولية المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن تحقيقه إلا بجهود دولية جماعية.

وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على ضرورة التركيز على تطوير المعادن والفلزات في المنطقة؛ لإيجاد مجتمعات أكثر قوة من خلال الجهود المتحدة التي تركز على وضع الحلول وتيسير الوصول إلى البيانات والتكنولوجيا، وجذب الاستثمار.

وأشار الخريِّف إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل تنمية سلاسل القيمة لديها في معادن الذهب والفوسفات والألمنيوم، وقامت بخطوات كبيرة لتطوير البيئة التنظيمية للسيارات الكهربائية،إذْ إنَّ مستقبل التعدين في المملكة واعد، حيث كشف المسح الجيولوجي عن كميات من المعادن تقدر بـ5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، مفيداً أن مشاركة أكثر من 60 دولة في المؤتمر الدولي دليل على أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم.

من جانبه أشار وزير الأعمال البريطاني إلى وجود مجالات كبرى للتعاون بين كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة النظيفة، مؤكداً أن المملكة هي المكان المناسب للنقاش حول مستقبل المعادن، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق تلك المستهدفات.

يذكر أن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر التعدين الدولي شهد مشاركة أكثر من 200 متحدث من المملكة ومن مختلف دول العالم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين وصناعة المعادن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عقد وزير الصناعة والثروة، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بشؤون التعدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية كلاًّ من: وزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة غرانت تشابس، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة بمملكة تايلند فاراوت سيلبا أرتشا، ووزير الهيدروكربونات في الكونغو ديدييه بوديمبو، ووزير الاقتصاد والصناعة في بلغاريا نيكولا ستويانوف.

وناقشت الاجتماعات تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الدول المشاركة في إطار مؤتمر التعدين الدولي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المعدنية من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.

كما تم خلال الاجتماعات التطرق لعدد من القضايا المشتركة وفرص الاستثمار التي يتيحها قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تتمتع بإمكانيات وقدرات تعدينية واعدة قادرة على سد الفجوة المتوقعة في الطلب المتزايد على المعادن في المستقبل.