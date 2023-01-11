قاضي المحكمة العليا في البرازيل يبكي بعد تحطيم مبنى المحكمة خلال أعمال الشغب 

تناثر الزجاج المهشم والأثاث التالف على أرضية مبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، بعد يومين من شن المحتجين أسوأ هجوما على مؤسسات الدولة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في الثمانينيات.

وقام ضباط الشرطة والعمال والمسؤولين الآخرين بتقييم الدمار الذي سببته الاحتجاجات التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وزار قاضي المحكمة العليا جيلمار مينديز الموقع. وقال مينديز باكيا بعد جولته داخل المبنى الذي تعرض للتخريب: "إن على البرازيليين بذل قصارى جهدهم لمنع وقوع مثل هذا الحادث مرة أخرى".

وكانت المحكمة العليا، التي تعرضت للنهب، هي أكثر المواقع تضررا من قبل مثيري الشغب، الذين اقتحموا وخربوا أيضا الكونجرس والقصر الرئاسي.