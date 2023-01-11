تراجع أسعار الغاز في أوروبا 5.5 %

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث تغلبت زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، على تأثير توقعات تراجع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المستخدم كوقود للتدفئة.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية تراجعت بنسبة 5.5 % متخلية عن مكاسبها المبكرة، ولم تتراجع إمدادات الغاز إلى أوروبا رغم تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي، في ظل استمرار الطلب الضعيف في آسيا، وأدى ذلك لتوفير شبكة أمان ضد احتمالات تراجع درجات الحرارة لأقل من المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المقبل.

وفي حين أصبح بيع الغاز المسال إلى آسيا أكثر ربحية للشركات الأمريكية من بيعه للدول الأوروبية، فإن فارق الأسعار لم يعد كافيا لجذب المزيد من الشحنات الأمريكية إلى آسيا.

ومع ذلك مازال من الممكن تذبذب الأسعار مرة أخرى عند ارتفاع الطلب في آسيا.

وتراجع سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل بنسبة 4% إلى 67.30 يورو لكل ميجاوات، بعد ارتفاعه في تعاملات الصباح بنسبة 4.2 %. وتراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.7 %، كما تراجع سعر الكهرباء الألمانية بنسبة 0.7 % اليوم.