38 مليار دولار حجم طلبات الاكتتاب في أول طرح للسندات السعودية خلال 2023

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال 2023 للسندات ضمن برنامج سندات الحكومة السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 38 مليار دولار، حيث تجاوزت التغطية 3.8 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال) مقسم على ثلاث شرائح، بلغت الأولى 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لسندات مدتها خمسة أعوام تستحق في يناير 2028، فيما بلغت الثانية 3.5 مليار دولار (13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 10.5 أعوام تستحق في يوليو 2033، كما بلغت الثالثة 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 30 عاما تستحق في يناير 2053.

وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز، لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.