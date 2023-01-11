"تاسي" يتراجع بشكل طفيف وسط مكاسب للأسهم الصغيرة

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف مع انخفاض أسهم البنوك للجلسة الثانية، إلا أن قطاعا الطاقة والمواد الأساسية دعمت المؤشر العام بعد أداء إيجابي وللجلسة الخامسة على التوالي.

خلال جلسة اليوم انتعشت الأسهم الصغيرة، لتتوجه السيولة لتلك الأسهم مستغلة التراجعات التي شهدتها خلال الفترة السابقة، حيث ارتفعت أسهم شمس التي تبلغ قيمتها السوقية 980 مليون ريال بنحو 6.8 في المائة، أيضا سهم فتيحي كسب اليوم 6.5 في المائة وكذلك سهم نسيج الذي صعد 4.2 في المائة.

تأثر المؤشر العام بهبوط سهم البنك الأهلي 1.2 في المائة كذلك انخفض سهم البنك السعودي الفرنسي 2.1 في المائة.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 17 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10617 نقطة، وسط تعاملات بلغت 4.8 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 213.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 350.9 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم شمس وكذلك أمريكانا ثم معادن.

إلى ذلك، صعدت أسهم 114 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شمس وفتيحي، تلاهما سبيكم المرتفع 5.1 في المائة.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم معادن بنحو 3.4 في المائة، بعد إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.

في المقابل، هبطت أسهم 88 شركة تصدرها سهم التعاونية بعد تراجعه 3.3 في المائة، تلاه اتحاد اتصالات بعد تراجع السهم 2.9 في المائة.