لتقليل الاعتماد على الشركاء .. "أبل" تصنع شاشات أجهزتها بدءا من 2024

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" تعتزم بدء استخدام شاشات من إنتاجها في أجهزتها المحمولة أوائل 2024، في مسعى لتقليل الاعتماد على الموردين والشركاء الخارجيين، وتصنيع المزيد من المكونات داخل الشركة.

ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر قولها إن أبل تستهدف بدء استخدام الشاشات التي تنتجها في صناعة أحدث أجيال ساعاتها الذكية، بنهاية العام المقبل. وستكون الشاشات الجديدة تحديثا للجيل الحالي من شاشات الصمام الضوئي الثنائي العضوي لتستخدم تكنولوجيا ميكرو أو.إل.إي.دي، وتعتزم أبل استخدام شاشاتها في صناعة الأجهزة الأخرى بما في ذلك هواتف آيفون فيما بعد.