"معادن" توقع اتفاقيتين لتأسيس شركتين لاستكشاف منطقتي أم الدمار وجنوب جبل صايد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة باريك للذهب تي 7 المحدودة التابعة لشركة باريك للذهب "باريك" لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، لتكون ملكيتها 50 في المائة لمعادن و50 في المائة لباريك وذلك بهدف تسريع عملية استكشاف الموارد بما يتماشى مع استراتيجية العمل في منطقة أم الدمار.

وستساهم شركة معادن مبدئيا بما مجموعه 7.6 مليون دولار (28.5 مليون ريال) من مواردها الذاتية في أعمال الاستكشاف. كما سيكون المقر الرئيس للشركة الجديدة في السعودية.

ووقعت "معادن" اتفاقية شراكة أخرى مع شركة باريك للذهب سنغافورة المحدودة التابعة لشركة باريك للذهب "باريك"، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة للاستكشاف والتنقيب في جنوب منطقة جبل صايد علما بأن الرخصة تعد من الأصول المملوكة لمعادن، وملكية الشركة الجديدة ستكون 50 في المائة لمعادن و50 في المائة لباريك، والهدف من تأسيسها هو تسريع أعمال الاستكشاف في جنوب جبل صايد.

علما بأن مساهمة معادن لبرنامج الاستكشاف ستحدد لاحقا، كما سيكون المقر الرئيس للشركة الجديدة في السعودية.