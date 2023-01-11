"معادن" توقع اتفاقية مع "إيفانهو" للاستحواذ على 9.9 % من الأسهم وتأسيس شركة للاستكشاف

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" توقيعها اتفاقية البنود الرئيسة مع شركة إيفانهو إليكتريك إنكك "إيفانهو" للاستحواذ على 10.2 مليون سهم تمثل 9.9 في المائة من الأسهم العادية لشركة إيفانهو لقاء مبلغ إجمالي ما يقارب 474 مليون ريال (126.4 مليون دولار)، مقابل 46.43 ريال سعودي (12.38 دولار) للسهم الواحد عند استكمال الصفقة والمتوقع استكمالها في نهاية الربع الأول من 2023، وسيكون تمويل الصفقة من موارد معادن الخاصة.

وسيتم تأسيس شركة في السعودية مملوكة لمعادن بنسبة 50 في المائة وإيفانهو بنسبة 50 في المائة وذلك لغرض الاستكشاف وتطوير مشاريع التعدين في السعودية. وبناء على اتفاقية البنود الرئيسة، سيتم استخدام العائد من الاستحواذ المدفوع من قبل معادن للاستثمار في رأس المال التشغيلي والاستخدام العام لإيفانهو ولشراء وحدات التايفون (Typhoon) وللاستثمار في استكشاف المعادن في السعودية وذلك داخل الأراضي التي سيتم إتاحتها من قبل شركة معادن لهذا الغرض.

وتوقعت "معادن" أن يكون أثر الصفقة المالي إيجابيا على المدى الطويل، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقا.