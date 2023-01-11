كوريا الجنوبية تسجل أكبر إضافات في عدد الوظائف منذ 22 عاما

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر إضافات وظيفية منذ أكثر من 20 عاما في 2022 ، حيث عادت البلاد تدريجيا إلى طبيعة ما قبل جائحة كورونا.

وارتفع عدد العاملين بمقدار 816 ألفا في 2022 عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل هذا أكبر رقم منذ 2000، عندما سجلت البلاد زيادة سنوية قدرها 882 ألف وظيفة. كما شهدت قراءة العام الماضي ارتفاعا كبيرا عن النمو البالغ 370 ألفا في 2021.

وأضافت كوريا الجنوبية وظائف للشهر الـ 22 على التوالي في ديسمبر، لكن النمو استمر في التباطؤ للشهر السابع على التوالي وسط مخاوف بشأن الركود الاقتصادي.