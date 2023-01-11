اتفاق على نهج تعاوني لتطوير سلاسل الإمداد لقطاع المعادن .. مرونة وقدرة على التعافي السريع

بحث المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجمل التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم.

وأكدوا في بيان صادر في ختام الاجتماع الذي شهد مشاركة 60 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى للدول والمنظمات، أن من أبرز هذه التحديات النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تمثل هدفا أقر، لأول مرة، في اتفاقية باريس، في 2015، وتم تأكيده في المؤتمر الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، الذي عقد أخيرا في مدينة شرم الشيخ في مصر. وأشاد المشاركون، في هذا السياق، بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وانعقاد نسختها الثانية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمبادرات الرائدة التي تبنتها المملكة لمعالجة التحديات المناخية.

وثمن المشاركون في الاجتماع جهود رؤية المملكة 2030، التي عدت قطاع التعدين من أسس اقتصاد المملكة وركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، وأشادوا بالأدوار التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بقطاع التعدين.

وذكر البيان أن نقاشات اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الثاني تركزت في أربعة محاور، المحور الأول: قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الحرجة وعلى تطوير اقتصاداتها. والمحور الثاني: بناء الثقة المجتمعية، من خلال القيام بأعمال التعدين بمسؤولية، وتطبيق معايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي، والحوكمة، والمحور الثالث: مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية المعادن الحرجة والاستراتيجية، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد.

وفي المحور الرابع: ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية جعل "مراكز التميز" جزءا من استراتيجيات المعادن الحرجة، لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات التنمية فيها، مع التركيز على تنمية القوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى رأس المال، والابتكار.

وأضاف البيان أن هناك إجماعا من المشاركين على ضرورة المعادن لبناء اقتصاد أنظف، من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والبطاريات التخزينية، والطاقات المتجددة.

وأجمعوا كذلك على تسارع الطلب على هذه المعادن الحيوية، وعلى أن النمو في الطلب على هذه المعادن يتيح فرصة غير مسبوقة لإعادة صياغة الطريقة التي تدار بها سلسلة القيمة للتعدين والمعادن، بحيث يكون أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام في هذه السلسلة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن هذا التعاون سيشكل أساسا للتطورات المستدامة والشاملة، التي سيشهدها قطاع المعادن، التي ستوصل الفوائد المشتركة التي ستجنى من القطاع إلى المجتمعات المحلية والقطاعات الحكومية في المناطق.

واتفقوا على الحاجة إلى توفير مساحة للتحاور حول التحديات الحالية والمستقبلية، المتعلقة باستدامة مستقبل المعادن. كما اتفقوا على نهج تعاوني يجمع كل الأطراف ذوي العلاقة، الذين يسعون إلى إرساء أرضية مشتركة لتطوير سلاسل إمداد لقطاع المعادن، تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، وأكدوا أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للمنطقة لإجراء هذا الحوار. من جانب آخر، اتفق المشاركون على استمرار التعاون والتنسيق فيما بين دولهم، وأشادوا بدور اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري وأهمية مخرجاته في تطوير قطاع التعدين والصناعات المعدنية. وقدموا شكرهم للمملكة العربية السعودية على تنظيم المؤتمر، وأشادوا بدورها الريادي في تطوير قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

يذكر أن جلسات مؤتمر التعدين الدولي تنطلق الأربعاء، لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من المملكة ومن مختلف دول العالم، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين وصناعة المعادن على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن بين جلسات المؤتمر، جلسة بعنوان: "استعراض إمكانات وفرص التعدين في المملكة وفي منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا"، وجلسة بعنوان: "دور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة وجهودها في تطوير قطاع التعدين في المنطقة"، وهناك جلسة عن "التطورات الاقتصادية والبيئية والسياسية العالمية التي تؤثر في صناعة المعادن في المنطقة"، وكذلك جلسة تحت عنوان: "التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن".

ويشارك في جلسات المؤتمر، عدد من الوزراء أبرزهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وخالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وخالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وجرانت شابس وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة، وأنطوانيت نسامبا كالامباي وزيرة المناجم في دولة الكونغو الديمقراطية.

كما يشارك عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات التعدين وممثلي المنظمات الدولية، مثل جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي، ومارك هنري رئيس شركة بي إتش بي العالمية، ودومينيك بارتون الرئيس التنفيذي لشركة ريوتنتو، وأندرو ليفريس رئيس مجلس إدارة شركة لوسيد موتورز، وروي هارفي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا، وجوك أورورك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موزاييك، وروهيتش داوان الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، وروبرت ويلت والرئيس التنفيذي لشركة معادن، ومارك بريستو رئيس شركة باريك جولد.

وتشمل فعاليات المؤتمر تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، إضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا، بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون.