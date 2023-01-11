3 مذكرات في «إكسبو الحج 2023» لتطوير وتسويق استثمارات الضيافة والسياحة

وقعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة كدانة، ولايف ستايل للتطوير، وشركة جسور الخليج في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة حتى يوم 12 يناير الجاري في محافظة جدة.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير وتسويق الاستثمارات في قطاعات الضيافة والسياحة وخدمات الإعاشة والأنشطة التجارية والترفيهية والتعاون لتشغيل المجمعات السكنية والتجارية.

وتشارك وزارة الاستثمار في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023" في إطار حرصها على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بما يعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليميا عالميا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.

وناقشت الجلسة الرئيسة الرابعة ضمن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية كافة لتطوير وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، والعمل على توفير بنية تحتية متكاملة من شبكات الطرق والكهرباء والمياه، امتدادا لجهود المملكة لتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمية، وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة بصورة مستدامة وشاملة.

وشارك في الجلسة التي أدارها المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط المدير التنفيذي للمشاريع بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بعنوان "البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة"، كل من الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع، والدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، والمهندس إبراهيم بن سعود الطريري الوكيل المساعد لوزارة الصحة لصيانة وتشغيل المرافق، والمهندس عبدالسلام بن راشد العمري رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء، والمهندس هيثم بن محمد الفرج الرئيس التنفيذي للتقنية لمجموعة STC.

وتحدث المشاركون عن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة، ودورها في تهيئة البنية التحتية بالمشاعر المقدسة ورفع كفاءة التشغيل لموسم الحج، مشيرين إلى جاهزية البنية التحتية في المشاعر المقدسة حاليا للاستقبال الحجاج لهذا العام، وتوظيف التقنيات الحديثة المتطورة في الخدمات الأمنية والمراقبة، والخدمات الطبية وجاهزيتها، وخدمات نقل الحجاج لتسهيل رحلتهم أثناء أداء المناسك بشكل انسيابي، كما سلطت الضوء على تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتطرق الدكتور التركي، إلى تطوير الموانئ والمطارات في المملكة وجاهزية مطارين محوريين في المملكة الأول في منطقة الرياض والآخر في جدة، كاشفا عن عمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على رفع الطاقة الاستيعابية في الموانئ ليستوعب 40 مليون حاوية، وجاهزية 13 ميناء، وعن وصول الحجاج للعام المنصرم عبر خمسة مطارات 700 ألف حاج، ووصول 60 ألف حاج عبر موانئ المملكة.

وتناول الدكتور الشيباني، الخطط التشغيلية المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة المنفذة خلال موسم الحج، مؤكدا أهمية الحصول على البيانات وتكامل سلسلة الامداد، وعمل الوزارة على اختبارات ربع سنوية للشبكات، وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم.