«الصندوق العقاري»: 150 ألف مستفيد من «البناء الذاتي» .. 48.6 ألف مستكملة

أوضح صندوق التنمية العقارية، أن إجمالي عدد المستفيدين من منتج البناء الذاتي بلغ 150 ألفا، منهم 48.6 ألف مستفيد أكمل مراحل البناء الذاتي من خلال تقديم شهادات الإشغال "إتمام البناء".

وأضاف الصندوق لـ"الاقتصادية"، أنه جرت إعادة الدعم المالي لجميع المستفيدين الذين قدموا شهادة إتمام البناء بأثر رجعي، في حين لا يزال 100520 مستفيدا في مراحل البناء المحددة بثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك المسكن الملائم وضمان استمرارية الدعم الشهري لهم.

يأتي ذلك بعد أن كشف صندوق التنمية العقارية أمس في بيان صحافي عن إكمال 48.6 ألف مستفيد لمراحل البناء الذاتي، مبينا أنهم قدموا شهادات الإشغال "إتمام البناء"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك المسكن الملائم، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

وقال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إنه تم استقبال طلبات تحديث مراحل البناء للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية والفروع في الفترة من مايو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مشيدا بسرعة تفاعل مستفيدي "البناء الذاتي" وتقديم شهادة الإشغال "إتمام البناء"، مشيرا إلى أن اكتمال مراحل البناء يؤكد التزام المستفيد بتملك المسكن ويضمن استمرارية الدعم الشهري.

وشدد بن ماضي على أن حوكمة المنتجات التمويلية تهدف إلى أن يكون مستفيد البناء الذاتي قد باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية قبل انتهاء المدة المحددة بحسب ما نص عليه العقد التمويلي، منوها بما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات التمويلية، بالتأكيد على التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إلى أن على المستفيد الالتزام بشروط منتج البناء الذاتي، وتحديث مراحل البناء وصولا لإكمال البناء خلال ثلاثة أعوام من توقيع العقد التمويلي، لضمان استمرارية الدعم السكني وعدم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم، مؤكدا حرص الصندوق على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد لمستفيدي برامج الدعم السكني.

ودعا مستفيدي "البناء الذاتي" إلى متابعة تحديث مراحل البناء عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.