الأسهم السعودية .. استمرار التداول دون مستويات 10700 يدفع المتعاملين لجني الأرباح

تراجعت الأسهم السعودية 13 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة، لتغلق عند 10634 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بنحو 0.35 في المائة إلى 1478 نقطة. وبالرغم من صعود معظم القطاعات إلا أن السوق لم تستطع أن تسجل ارتفاعا، وذلك لتصدر قطاع البنوك الانخفاضات، ما ضغط على المؤشر العام. ولم تستطع السوق الوصول إلى مستويات 10700 نقطة، واستمرار ذلك في جلسة اليوم قد يدفع المتعاملين لجني الأرباح بعد نحو شهر تقريبا من الارتفاع، ما يعيد المؤشر إلى مستويات 10440 نقطة على الأقل. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد نتائجها المالية، التي ستكون أحد العوامل المهمة في تحديد مسار السوق.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10659 نقطة، وكانت الأعلى عند 10660 نقطة رابحا 0.12 في المائة، بينما الأدنى عند 10595 نقطة خاسرا 0.49 في المائة، وأغلق عند 10634 نقطة فاقدا 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة. وارتفعت السيولة 7 في المائة بواقع 322 مليون ريال، لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بما يعادل 7.4 مليون سهم إلى 144 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فاستقرت عند 338 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "البنوك" بنحو 0.95 في المائة، يليه "التأمين" بـ 0.68 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بمقدار 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" 1.5 في المائة، ثم "إنتاج الأغذية" بواقع 0.95 في المائة، وحل ثالثا "إداراة وتطوير العقارات" بـ 0.86 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 25 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه البنوك 14 في المائة، ما يمثل 626 مليون ريال، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية 10 في المائة بنحو 443 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "حلواني إخوان" بنحو 9.8 في المائة ليبلغ 53.40 ريال، يليه "الوطنية للتعليم" بـ 6.19 في المائة ليصل إلى 78.90 ريال، وحل ثالثا سهم "إكسترا" 6 في المائة، حيث أغلق عند 74.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "البحر الأحمر" بواقع 3.2 في المائة، ليغلق عند 24.30 ريال، يليه "تهامة" 2.63 في المائة إلى 74 ريالا، وحل ثالثا سهم "ساب" بـ 2.6 في المائة، ليقفل عند 37.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "عذيب للاتصالات" بقيمة 209 ملايين ريال، يليه "شمس" بنحو 196 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ 195 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية