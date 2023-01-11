انخفاض «نمو» 96 نقطة بتداولات قيمتها 23 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" 96 نقطة بواقع 0.50 في المائة إلى 19207 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 57 في المائة، ما يعادل 8.6 مليون إلى 23 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 65 في المائة بنحو 159 ألف سهم، لتبلغ 407 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.8 ألف صفقة مرتفعة، 50 صفقة بمقدار 2.8 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 6.7 في المائة، ليبلغ 44.80 ريال، يليه "حديد وطني" بـ3.6 في المائة، ليصل إلى 48.70 ريال، وحل ثالثا سهم "أكاديمية التعلم" 3.2 في المائة، حيث أغلق عند 44.70 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غاز" بواقع 7.2 في المائة، ليغلق عند 53 ريالا، يليه "أقاسيم" بـ 5.2 في المائة إلى 53 ريالا، وحل ثالثا سهم "أمواج الدولية" بمقدار 4.2 في المائة، مقفلا عند 109 ريالات.وكان الأعلى تداولا "نفوذ" بنحو خمسة ملايين ريال، ثم "أقاسيم" بقيمة 3.7 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بتداولات قيمتها 3.5 مليون ريال.