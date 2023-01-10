تراجع سهم "فيرجن أوربت" 22 % بعد فشل إطلاق صاروخها الفضائي

تراجع سعر سهم شركة تكنولوجيا الفضاء البريطانية "فيرجن أوربت هولدنجز" المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون بأكثر من 20 % خلال تعاملات اليوم بعد فشل أول محاولة للشركة لإطلاق صاروخ فضاء من بريطانيا.

وشكل فشل المحاولة ضربة لجهود بريطانيا للانضمام إلى نادي الدول الفضائية، حيث كانت عملية الإطلاق هذه هي الأولى التي تتم لصاروخ فضاء من الأراضي البريطانية، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرج.

في الوقت نفسه، أثارت هذه المحاولة الفاشلة تساؤلات حول قدرة الشركة غير الرابحة على تنفيذ خططها لتسريع وتيرة إطلاق صواريخ الفضاء.

وتراجع سهم فيرجن أوربت اليوم بنسبة 22 % إلى 1.5 دولار في تعاملات نيويورك، وكانت قيمة سهم الشركة في مثل هذا الوقت من العام الماضي تبلغ أكثر من 10 دولارات.

يذكر أن صاروخ الفضاء أطلق من على متن طائرة طراز بوينج 747 انطلقت من جنوب غرب إنجلترا، لكنه واجه مشكلات فنية قبل وصوله إلى مداره مما أدى إلى فقدان حمولته البالغة تسعة أقمار صناعية، وعاد طاقم الطائرة إلى الأرض بسلام.

وبعد حوالي ساعة من الرحلة ، تم إطلاق الصاروخ على ارتفاع 35 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي إلى جنوب أيرلندا، ولم يتمكن الصاروخ من الوصول إلى مداه المستهدف ووضع حمولته من الأقمار الصناعية في مداراتها.