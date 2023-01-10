الإنفاق الدفاعي ينقل روسيا من فائض في الميزانية إلى عجز بـ 47 مليار دولار

انتقلت روسيا من فائض في الميزانية إلى عجز العام الماضي، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم، فيما تعزز السلطات الإنفاق الدفاعي في خضم الحرب في أوكرانيا.

وقال أنتون سيلوانوف وزير المال في اجتماع حكومي، إن العجز بلغ 3.3 تريليون روبل (47 مليار دولار) أو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت روسيا حققت فائضا في الميزانية عام 2021، بحسب متا ذكرت "الفرنسية".

وأضاف سيلوانوف أنه مقارنة بالعام 2021، ازداد الإنفاق الحكومي بأكثر من ستة تريليونات روبل، مشيرا إلى أن النفقات "كانت تهدف أساسا إلى مساعدة السكان".

فقد خصصت الحكومة الروسية أموالا لدعم عائلات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا، وكذلك الشركات التي تضررت جراء التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلنت في سبتمبر.

وأوضح سيلوانوف أن إيرادات العام الماضي تجاوزت تقديرات الحكومة بنحو 2.8 تريليون روبل.

وتابع أنه تم تحقيق إيرادات إضافية من بيع النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد بداية الهجوم في 24 فبراير.

ويتوقع أن يصل العجز للعام 2023 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر محللون أن روسيا تخطط لإنفاق نحو ثلث ميزانيتها الإجمالية على الدفاع والأمن هذا العام.